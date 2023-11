Atalanta-Napoli, la prima formazione scelta da Mazzarri al suo ritorno sulla panchina azzurra

Walter Mazzarri riparte dal 4-3-3 in occasione del suo ritorno sulla panchina del Napoli dopo oltre 10 anni. Il tecnico toscano ha scelto il suo primo undici titolare per affrontare l'Atalanta di Gasperini, non riservando grandi sorprese.

Questa la formazione ufficiale azzurra: (4-3-3) Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Sorprese, invece, dall'undici titolare bergamasco, con Gasperini che lascia in panchina Scamacca dall'inizio e scende in campo con: Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Bakker; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.