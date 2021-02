Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: Gattuso con gli uomini contati

Azzurri in grande emergenza, soprattutto in difesa. Gasperini senza lo squalificato Romero

Gennaro Gattuso dovrà fare la conta dei disponibili per scegliere gli undici titolari che scenderanno in campo contro l'Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Soprattutto in difesa è vera e propria emergenza fra gli azzurri, alle prese con le assenza di Manolas (infortunato) e Koulibaly e Ghoulam positivi al Covid.

Il tecnico del Napoli potrebbe accantonare la difesa a 3 schierata all'andata e riproporre quella a quattro, dirottando Di Lorenzo al fianco di Maksimovic nel ruolo di centrale difensivo. Sulle fasce spazio a Hysaj e Mario Rui. A centrocampo Demme, Bakayoko, Zielinski ed Elmas si giocano i tre posti. In avanti potrebbe essere riproposto Lozano nel ruolo di attaccante centrale, con Politano ed Insigne ai lati.

Nell'Atalanta Gasperini dovrà rinunciare allo squalificato Romero e all'infortunato Hateboer. In avanti Ilicic affiancherà l'ex di turno Zapata.

L'arbitro

Sarà l'arbitro La Penna di Roma a dirigere Atalanta-Napoli, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Assistenti: Longo-Baccini. IV Uomo: Pasqua.

Al Var ci sarà Irrati, assitito da Cecconi.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata. All. Gasperini

Napoli (4-3-3): Ospina, Hysaj, Di Lorenzo, Maksimovic, Mario Rui; Demme, Bakayoko, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso.