Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: Gattuso recupera qualche uomo

Arriva finalmente qualche buona notizia per Gennaro Gattuso. Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam sono, infatti, risultati negativi al tampone per Covid-19. Recuperi importanti per il tecnico azzurro, che era rimasto con soli 14 giocatori della prima squadra a disposizione. I due, in ogni caso, potrebbero partire dalla panchina nel match dell'Atalanta, al pari di Demme che potrebbe recuperare per la trasferta di Bergamo.

Da valutare le condizioni di Matteo Politano, uscito tra il primo ed il secondo tempo del match contro il Granada, per un problema al costato. Bakayoko e Zielinski dovrebbero tornare titolari rispetto all'incontro di Europa League, mentre Fabian Ruiz potrebbe essere riconfermato in un centrocampo a tre.

Sul versante atalantino Gasperini dovrà rinunciare ancora ad Hateboer, che sarà sostituito ancora da Maehle. Ballottaggi in tutti i reparti, anche in previsione della storica sfida di Champions League contro il Real Madrid.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini, Toloi, Romero, Palomino; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovski, Zapata. All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Osimhen, Insigne. All. Gattuso.

L'arbitro

Sarà l'arbitro Di Bello di Brindisi a dirigere Atalanta-Napoli, quarta giornata di ritorno di Serie A. Assistenti: Meli-Cecconi. IV Uomo: Pasqua. VAR: Fabbri-Tolfo

Di Bello diresse anche il match di andata tra Napoli e Atalanta, terminato 4-1 in favore degli azzurri.