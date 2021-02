Atalanta-Napoli, dove vederla: canale tv e orario

Atalanta e Napoli si affronteranno domenica 21 febbraio alle ore 18,00 al Gewiss Stadium per la 23esima giornata del campionato di Serie A. Quello tra i bergamaschi di Gasperini e gli azzurri di Gattuso sarà un vero e proprio scontro diretto nella corsa ad un posto Champions.

Il match sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport, sul canale Sky Sport Serie A. Sarà possibile vedere anche l'incontro in streaming su SkyGo o Now Tv.