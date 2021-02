Atalanta-Napoli, dove vederla: orario e canale tv

Azzurri in campo a Bergamo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

Dopo la brutta sconfitta in campionato contro il Genoa, il Napoli torna in campo mercoledì 10 febbraio al Gewiss Stadium di Bergamo per la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l'Atalanta di Gasperini.

Il match di andata al Maradona è terminato sul risultato di 0-0. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno ed in diretta streaming su Rai Play.