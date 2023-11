Napoli, parla Mazzarri: "Con la squadra si è creato subito un bel feeling"

"Il primo tempo è stato quasi perfetto. Ho rivisto quel Napoli ammirato l'anno scorso che dominava in Italia e in Europa. Non mi aspettavo poi di dover soffrire nel secondo". Così Walter Mazzarri ha analizzato Atalanta-Napoli nel corso della conferenza stampa post partita.

"La squadra ha iniziato benissimo, siamo stati corti e compatti per tutta la prima parte di gara. Poi nella ripresa abbiamo ceduto qualcosa, siamo calati troppo di ritmo e sotto questo profilo dovrò rivedere qualcosa in settimana. In ogni caso l'Atalanta è una squadra forte e vincere su questo campo è difficile per tutti", ha aggiunto l'allenatore azzurro.

Il tecnico toscano poi ha parlato anche del rapporto che si è già instaurato con il suo nuovo gruppo: "I ragazzi hanno dimostrato grande disponibilità ed attaccamento. Mi hanno ascoltato con dedizioneapprendendo tutto quello che di tecnico ho cercato di trasmettere. Con la squadra si è già creato un bel feeling in questi giorni. E' ancora presto per trarre delle indicazioni, ma sin da subito ho avuto belle sensazioni".