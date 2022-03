Verso Atalanta-Napoli: tra infortuni e squalifiche, quali potrebbero essere le scelte di Spalletti

La pausa del campionato di Serie A per l'infausta uscita dell'Italia dai Mondiali non ha sopito la passione per gli azzurri di casa Napoli, che domenica alle 15 dovranno affrontare l'Atalanta a Bergamo.

Costante della stagione, bisognerà valutare le condizioni dei numerosi più o meno infortunati che Spalletti si è ritrovato nello spogliatoio nelle ultime settimane.

Chi non ci sarà

Fuori dai giochi quasi sicuramente ci saranno Petagna, Meret e Ounas, i quali oggi hanno svolto terapie e lavoro in palestra. Sicure le assenze di Di Lorenzo per infortunio, così come di Osimhen e Rrahmani per squalifica.

I recuperati e i giocatori da valutare

Buone notizie invece da Anguissa e Politano – anche loro in dubbio fino all'ultimo allenamento – che hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Sarano da valutare invece le condizioni di Fabian, che ha lavorato in palestra.

E se Zielinski, Lobotka, Koulibaly ed Elmas sono rientrati dall’impegno con le proprie nazionali (quindi per loro lavoro di scarico), sono ancora da valutare le condizioni di Lozano non ancora rientrato alla base, essendosi qualificato alla Coppa del Mondo col Messico giocando la scorsa notte contro l'Honduras.

Chi potrebbe giocare

Se al centro in attacco è certo giochi Mertens, tra l'altro diventato da pochi giorni papà, è da vedere chi Spalletti sceglierà di affiancargli e come l'allenatore del Napoli organizzerà la difesa. Davanti il ballottaggio è soprattutto tra Lorenzo Insigne ed Hirving Lozano, col capitano che dovrebbe spuntarla sul Chucky. Ma è alle spalle degli attaccanti che le scelte del tecnico toscano peseranno di più. Il dubbio è addirittura tra tre diversi moduli, cioè se il Napoli giocherà con la difesa a tre (con impiegati contemporaneamente Koulibaly, Juan Jesus e Tuanzebe) col 4-3-3 o col più canonico 4-2-3-1. E dietro non è da escludere l'utilizzo di Zanoli al posto di Di Lorenzo, e non di Malcuit.