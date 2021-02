Coppa Italia: il Napoli affonda a Bergamo e manca la finale

Il Napoli saluta la Coppa Italia, competizione vinta dagli azzurri nel giugno scorso. Gli uomini di Gattuso mancano la finale, perdendo a Bergamo per 3-1 contro l'Atalanta. La rete dell’ex di turno Zapata e la doppietta di Pessina, condannano Insigne e compagni, in gol con Lozano.

Dopo un primo tempo letteralmente dominato dai padroni di casa, avanti subito di due gol dopo 16 minuti, i partenopei si risvegliano in apertura di secondo tempo, accorciando le distanze con il messicano. Ospina salva in più occasioni la sua porta, poi ad un quarto d'ora dal termine Osimhen ha sui piedi la palla del 2-2, ma la fallisce clamorosamente solo davanti a Gollini. Nel finale Pessina, con una splendida azione personale, fissa il risultato sul definitivo 3-1.

LE SCELTE - Gattuso lascia in panchina gli uomini più in forma tra i suoi, Demme e Politano, e lancia Osimhen in campo dal primo minuto. In difesa Rrahmani fa coppia con Maksimovic. Nell'Atalanta Gasperini preferisce Muriel ad Ilicic e deve rinunciare anche a Mahele, con Sutalo che fa coppia con Gosens sulle corsie esterne.

IL COMMENTO DI GATTUSO A FINE PARTITA

Il tabellino

Atalanta (3-4-2-1): Gollini, Toloi, Palomino (72' Caldara), Djimsiti, Gosens, De Roon, Freuler, Sutalo, Pessina (90' Pasalic), Muriel (56' Ilicic), Duvan Zapata. All. Gasperini

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj (42' Mario Rui), Elmas (46' Politano), Bakayoko (64' Demme), Zielinski (64' Lobotka), Lozano, Insigne, Osimhen (79' Petagna). A disp.Meret, Contini, Fabian Ruiz. All. Gattuso

Arbitro: La Penna di Roma

Marcatori: 10' Duvan Zapata, 16' Pessina, 53' Lozano, 78' Pessina.