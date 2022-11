Napoli inarrestabile: gli azzurri espugnano anche Bergamo e consolidano il primato

Squadra in casa

Squadra in casa Atalanta

Inarrestabile, cinico, concreto, granitico dal punto di vista psicologico. Il Napoli offre l'ennesima prova di forza stagionale espugnando un campo storicamente ostico come quello di Bergamo nonostante la pesantissima assenza di Kvaratskhelia. Gli azzurri battono a domicilio per 2-1 l'Atalanta, seconda in graduatoria, e consolidano il primato. Dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa con il rigore di Lookman, gli uomini di Spalletti ribaltano il match già nel primo tempo con le reti di Osimhen ed Elmas.

Le scelte degli allenatori

Spalletti sceglie Elmas per sostituire l’infortunato Kvaratskhelia. Olivera, Juan Jesus e Lozano vincono i rispettivi ballottaggi con Mario Rui, Ostigard e Politano. Gasperini, che deve rinunciare a Muriel, lascia inizialmente in panchina l’ex di turno Duvan Zapata, con Hojlund a guidare l’attacco.

Fa tutto Osimhen nel primo tempo

Victor Osimhen è il protagonista assoluto della prima frazione. E’ un suo fallo di mano a provocare il calcio di rigore concesso da Mariani, dopo una review al video, e trasformato da Lookman al 19’ per l’iniziale vantaggio atalantino. Il centravanti nigeriano si riscatta già al 23’ quando con un imperioso stacco di testa pareggia il conto, sfruttando al meglio un bell’assist di Zielinski. L’ex Lille è ancora decisivo al 35’, quando da una sua splendida giocata nasce il gol del 2-1 siglato da Elmas, che batte Musso in uscita.

Nella ripresa Di Lorenzo e compagni controllano il match. Il vero grande brivido lo regala la traversa colpita da Lookman, mentre i partenopei sfiorano la rete del 3-1 nel finale con il 'Cholito' Simeone.

La gioia di De Laurentiis: "Squadra straordinaria"

"Un forza Napoli sempre dall’America per una squadra straordinaria!". Questo il tweet del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis al termine del match.

Un Forza Napoli Sempre dall’America per una squadra straordinaria! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 5, 2022

Zielinski taglia il traguardo delle 300 partite in azzurro

A Bergamo contro l’Atalanta Piotr Zielinski ha giocato la partita numero 300 con la maglia del Napoli. Un bel traguardo per il centrocampista polacco, in azzurro dal 2016.

Giuntoli: “Continuiamo a fare quello che stiamo facendo senza esaltarci”

“Questa estate abbiamo pensato assieme all’allenatore di far crescere i ragazzi giovani. Ma ovviamente siamo all’inizio, continuiamo senza esaltarci, continuiamo a fare quello che stiamo facendo. Sicuramente questa situazione ha aumentato l’intensità. Kim? Di lui mi ha stupito la grande attenzione. Non perde mai concentrazione, poi la grande velocità. E queste cose ci hanno fatto andare fortemente su di lui. Poi mister e compagni lo hanno aiutato”. Queste le parole del ds azzurro Cristiano Giuntoli ai microfoni di Dazn prima del match.

Il tabellino

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer (86’ Sophy), Ederson, Koopmeiners (81’ De Roon), Maehle; Pasalic (71’ Malinovsky, Lookman (81’ Boga); Hojlund (71’ Duvan Zapata). All. Gasperini

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa (93’ Gaetano), Lobotka, Zielinski (64’ Ndombele); Lozano (64’ Politano), Osimhen (75’ Simeone), Elmas (93’ Zerbin). All. Spalletti

Arbiro: Mariani di Aprilia

Marcatori: 19’ Lookman rig., 23’ Osimhen, 35’ Elmas

Note: ammoniti Duvan, Maehle, Toloi, Demiral, Hojlund, Kim.