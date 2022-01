Atalanta-Inter, polemiche sul tweet del Napoli dopo lo 0-0 di Bergamo

Un messaggio breve, quello lanciato dall'account Twitter della Ssc Napoli, che però è riuscito a sollevare un polverone. "Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare", ha pubblicato il club azzurro poco dopo il match finito 0-0 tra le due concorrenti per la corsa Champions e - perché no? - anche per il titolo di Campione d'Italia.

Un tweet come se ne vedono in realtà di tanto in tanto, soprattutto in campionati dove c'è una politica del fair play più radicata che in Serie A. Qualcuno però ha dato interpretazioni che vanno al di là dei complimenti veri e propri. C'è chi c'ha visto un riferimento invece alla Juventus e alla sua risalita secondo alcuni costellata di errori arbitrari a favore, chi ad un rigore che poteva essere dato all'Atalanta per fallo di mani in area, chi invece proprio ai bergamaschi.

Tutte supposizioni, con una sola certezza: l'aver commentato una partita altrui, da parte del Napoli, è una pratica talmente inusuale che in tanti hanno potuto pensare quel tweet nascondesse almeno una frecciata.