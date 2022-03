Dalla Spagna: "Il Napoli gioca un derby quasi ogni fine settimana. I suoi tifosi ogni domenica subiscono insulti razzisti"

"In Italia c'è un club che gioca un derby quasi ogni fine settimana. Una squadra che praticamente tutti gli altri odiano e i cui tifosi ogni domenica subiscono una specie di insulto razzista. L'ultimo episodio si è verificato circa una settimana fa". E' quanto scrive Daniel Verdù, giornalista spagnolo di "El Pais" in un articolo dal titolo: "L'Italia abbaia, il Napoli cavalca".

Il corrispondente in Italia per il noto quotidiano iberico, che ogni lunedì firma una rubrica sui 'riti del calcio', ha dedicato questa settimana il suo pezzo al Napoli e a ciò che accade in Italia.

"La squadra napoletana subisce insulti razzisti ogni fine settimana nella maggior parte degli stadi, ma ha trasformato la bile che riceve in un motore per sopravvivere all'inferno del fallimento e aspirare di nuovo allo scudetto", scrive Verdù.