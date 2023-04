Arbitraggio definito "cattivo", e pesante ironia: "Uomo del match". È questo il tenore di alcune commenti molto duri indirizzati, ieri sera in mixed zone, da alcuni giornalisti partenopei al passaggio dell'arbitro István Kovács, sicuramente protagonista in negativo della serata di Champions.

Commenti che - sebbene pare non abbiano minimamente scosso il direttore di gara - non sono piaciuti allo stesso Napoli. "La SSC Napoli condanna con fermezza - ha infatti scritto su Twitter il club di De Laurentiis - la contestazione da parte di alcuni giornalisti nei confronti degli arbitri avvenuta, in mixed zone, al termine della partita Milan-Napoli".