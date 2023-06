Arabia Saudita 'caput mundi': Koulibaly firma, Gattuso tratta, Lozano e Lobotka nel mirino

In principio fu Rudi Garcia. Poi il 'botto' Cristiano Ronaldo. Ora è il momento della grande 'abbuffata'. L'Arabia Saudita sta rivoluzionando questa finestra estiva di calciomercato in Europa. Il ricchissimo campionato arabo, a suon di milioni, è pronto a strappare una serie di affermati calciatori alle 'big' del Vecchio Continente.

I primi in ordine di tempo, nelle scorse settimane, sono stati Benzema e Kantè, arrivati rispettivamente da Real Madrid e Chelsea. Ed è proprio dal club londinese che è arrivato nelle ultime ore all'Al Hilal Kalidou Koulibaly. L'ex difensore del Napoli ha firmato un ricchissimo triennale ed è stato accolto con tutti gli onori del caso dal club di Riyadh, dove è giunto nella giornata di domenica.

Un altro ex Napoli potrebbe presto approdare nel campionato saudita. Si tratta dell'ex tecnico azzurro Gennaro Gattuso che, secondo indiscrezioni, starebbe trattando con il primo ministro locale il suo possibile arrivo in Arabia.

Due, poi, sono i calciatori del club partenopeo finiti nel mirino di club sauditi: Hirving Lozano e Stanislav Lobotka. Se per il primo le possibilità di approdare in Medio Oriente sono concrete, per il secondo il Napoli non vuole, al momento, ascoltare offerte. I due azzurri non sono, però, gli unici calciatori della Serie A italiana a far gola ai club arabi: anche Brozovic e Spinazzola, infatti, potrebbero presto lasciare Inter e Roma per l'Al Nassr e l'Al Ahli.