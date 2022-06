De Laurentiis perde il ricorso: oggi dovrebbe vendere un club tra Napoli e Bari

È stato respinto il ricorso di Aurelio De Laurentiis sulle multiproprietà di club calcistici. La Corte Federale d'Appello ha infatti confermato la decisione di primo grado del Tribunale Federale, e adesso ai presidenti di Napoli e Bari - ovvero Aurelio e suo figlio Luigi De Laurentiis - resta soltanto fare ricorso presso il Collegio di garanzia del Coni.

La norma, entrata in vigore nel 2021, vieta le partecipazioni in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente e affine entro il quarto grado. Chi rientra in questa casistica come i De Laurentiis devono porvi fine entro 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato di competenza della stagione 2024/25.

Le motivazioni saranno depositate entro il 25 giugno. A quel punto i De Laurentiis attraverso il legale Mattia Grassani potranno rivolgersi al Collegio di Garanzia del Coni, poi eventualmente alla giustizia amministrativa (Tar e Consiglio di Stato). Al momento lo scenario è che è entro la fine del campionato successivo al prossimo Napoli o Bari cambino patron.