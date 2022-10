Il Napoli lancia la sua nuova app ufficiale: quiz e sondaggi per i tifosi tra le novità

La SSC Napoli annuncia il lancio della sua nuova APP ufficiale. "Da oggi il mondo azzurro sarà sempre con voi a portata di mano per avere in ogni momento aggiornamenti, news, foto, video e tantissimi contenuti esclusivi. Un modo unico e rapido per vivere quotidianamente al fianco della nostra squadra del cuore. Attraverso il tuo smartphone potrai sfogliare le foto più suggestive, leggere tutte le notizie aggiornate, seguire la cronaca live delle partite e godere delle immagini più significative con i video dei gol e delle emozioni più intense dei tuoi campioni", si legge nella nota di lancio del club azzurro.

Con la nuova app azzurra sarà possibile avere accesso alla membership, iscrivendosi gratuitamente ad un’area riservata per partecipare a quiz, sondaggi e a tutte le iniziative esclusive dedicate ai tifosi.

L'app ufficiale della Ssc Napoli può essere scaricata su Apple Store e Google Play store.