Il no ai ricchi club del Nord da calciatore, i colpi Maradona e Krol da dirigente: Antonio Juliano bandiera azzurra

Il Napoli perde un pezzo della sua gloriosa storia quasi centennale. E non è una frase fatta. Perchè Antonio Juliano è uno di quei personaggi per il quale la maglia azzurra era qualcosa in più di una seconda pelle. Il "capitano" per eccellenza, sempre a testa alta, fiero ed orgoglioso. "Totonno" ha praticamente speso tutta la sua vita per la squadra partenopea, prima da calciatore e poi da dirigente.

Ha incarnato quel senso di appartenenza, sempre più raro da ritrovare nel calcio moderno, come pochi. Ha detto no ai ricchi club del Nord, come il Milan soprattutto che sul finire degli anni 60' provò in tutti i modi a strapparlo al club azzurro con un'offerta super per quell'epoca. E soprattutto è rimasto sempre se stesso, con il suo carattere a volte ritenuto 'spigoloso' e con il suo straordinario carisma.

505 presenze e 38 gol con quella maglia azzurra addosso, due Coppa Italia, una Coppa delle Alpi e una Coppa di Lega Italo-Inglese nel palmares. Ma avrebbe meritato molto di più. Almeno uno scudetto, quello del 1974-75 del 'core ingrato' dell'ex compagno Altafini in quel celebre Juve-Napoli in cui peraltro fu proprio lui a siglare la rete partenopea. E anche quella Coppa delle Coppe nella stagione 1976-77, quando gli azzurri sfiorarono la finale, fermati dall'Anderlecht e dalle decisioni arbitrali. Andò meglio in Nazionale, con la vittoria del Campionato Europeo 1968 e con il titolo di vicecampione del Mondo a Messico '70.

Da dirigente azzurro, poi, fu il 'regista' dei grandi colpi di mercato Diego Armando Maradona e Ruud Krol. Decisiva nella trattativa con il Barcellona fu proprio la sua ferma volontà e la sua 'testardaggine' nel voler portare a tutti i costi il 'Pibe de Oro' all'ombra del Vesuvio.

Il cordoglio del Napoli

"Il mondo del calcio e la città di Napoli piangono la scomparsa di Antonio Juliano, figura storica e bandiera azzurra. Juliano ha segnato un’epoca indelebile prima da calciatore e poi da dirigente. Cresciuto nelle giovanili, ha vestito per 17 anni la maglia del Napoli diventandone capitano e simbolo generazionale. Dopo aver vinto la prima Coppa Italia giovanissimo nel 1962, fu il primo napoletano a conquistare la Coppa Italia da capitano nel 1976. Centrocampista di talento e personalità, Juliano ha fatto parte anche della Nazionale Campione d’Europa del 1968 e vice Campione del Mondo nel 1970, giocando tre Mondiali e disputando la finale contro il Brasile in Messico.

Il suo legame con il Napoli non si staccò mai anche quando smise di giocare. Divenne dirigente azzurro e sotto la sua carica di Direttore Generale arrivò l’acquisto di Diego Maradona. Fiero figlio di Napoli e icona della fedeltà azzurra, Juliano lascia una eredità sportiva ed emotiva che resterà per sempre nella memoria.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa di Antonio Juliano, indimenticabile capitano ed eterna bandiera azzurra". Questo il messaggio di cordoglio ed il ricordo di Antonio Juliano pubblicato dalla Ssc Napoli sul suo sito ufficiale.