Antonio Conte chiude la porta al Napoli: il comunicato dell'allenatore

Ha affidato ad una story su Instagram il suo pensiero, Antonio Conte. Accostato da moltissimi al Napoli, l'ex allenatore di Juve e Nazionale ha chiuso ogni spiraglio (salvo naturalmente clamorose sorprese).

"Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a Club importanti, ma ribadisco che per adesso c'è solo la volontà di stare fermo e godermi la Famiglia", questo lo stringato comunicato del mister.

Intanto Garcia, che pare evidente non abbia più la fiducia della società dopo le parole di ieri di Aurelio De Laurentiis alla Luiss, ha allenato oggi gli azzurri rimasti a Castel Volturno perché non impegnati con le rispettive nazionali.

Le voci del pomeriggio: "Ore di riflessione"

Nel pomeriggio secondo il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini si era aperto uno spiraglio perché Antonio Conte diventasse il nuovo tecnico degli azzurri. Addirittura i contatti con De Laurentiis venivano dati in corso da giorni. "Antonio Conte è molto tentato dalla corte di De Laurentiis, dal calore della piazza e dalla forza della squadra", aveva lasciato trasparire Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal.

La precedente intervista

"Ritorno in panchina? Mi godo la famiglia, ho fatto una scelta precisa nel momento in cui ho deciso di fermarmi con il Tottenham. Di base c’è la volontà di riposare, ma nel percorso possono succedere tante cose". Queste erano invece state le parole di Antonio Conte al microfono di Gianluca Di Marzio di Sky Sport a margine dei festeggiamenti Juve per i 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli.

Le parole di De Laurentiis su Garcia

Aurelio De Laurentiis aveva parlato di Rudi Garcia (lasciando presagire un esonero, fin qui non ancora concretizzatosi) e del momento del Napoli nel corso di un suo intervento all’università Luiss di Roma. “Con lui sto vivendo un momento no - aveva detto il patron a proposito dell'allenatore francese - Io sono un imprenditore, ho il dovere di interessarmi alla mia impresa. L’allenatore e il direttore sportivo sono al tuo servizio. Prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento di prenderle. La piazza non può essere condizionante. Devi fare sempre una pausa riflessiva. Ogni decisione affrettata è sbagliata. Bisogna mitigare questa esigenza di avere tutto e subito, nella vita non è possibile. Testa bassa, pedalare e lavorare. La vita è vita. Panta Rei, tutto scorre, si vedrà. Quando prendi un allenatore che non conosce più il calcio italiano, forse fa fatica. Sarebbe accaduto a qualunque altro. L’unica responsabilità che ho, oltre ad aver scelto l’allenatore, è che non ho avuto la possibilità di stargli tutti i giorni vicino a Castel Volturno".