Napoli sogna Conte, l'allenatore: "Ritorno in panchina? Mi godo la famiglia, poi possono succedere tante cose"

"Ritorno in panchina? Mi godo la famiglia, ho fatto una scelta precisa nel momento in cui ho deciso di fermarmi con il Tottenham. Di base c’è la volontà di riposare, ma nel percorso possono succedere tante cose". Così Antonio Conte ha risposto ad una domanda del giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport, a margine dei festeggiamenti della Juventus per i 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli.

Il tecnico pugliese è il sogno dei tifosi del Napoli per la panchina in caso di allontanamento di Garcia. Incalzato sulla possibilità di approdare in azzurro, l'ex ct della Nazionale ha preferito glissare: "Bisogna sempre avere grande rispetto ed educazione".

De Laurentiis su Garcia: "Con lui sto vivendo un momento no. Prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento"

“Con lui sto vivendo un momento no. Io sono un imprenditore, ho il dovere di interessarmi alla mia impresa. L’allenatore e il direttore sportivo sono al tuo servizio. Prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento di prenderle. La piazza non può essere condizionante. Devi fare sempre una pausa riflessiva. Ogni decisione affrettata è sbagliata. Bisogna mitigare questa esigenza di avere tutto e subito, nella vita non è possibile. Testa bassa, pedalare e lavorare. La vita è vita. Panta Rei, tutto scorre, si vedrà. Quando prendi un allenatore che non conosce più il calcio italiano, forse fa fatica. Sarebbe accaduto a qualunque altro. L’unica responsabilità che ho, oltre ad aver scelto l’allenatore, è che non ho avuto la possibilità di stargli tutti i giorni vicino a Castel Volturno”. Così Aurelio De Laurentiis ha parlato di Rudi Garcia e del momento del Napoli nel corso del suo intervento alla tavola rotonda organizzata da Inpiù presso l’università Luiss di Roma e moderata dal direttore di Repubblica Maurizio Molinari.