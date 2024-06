Antonio Conte sbarca a Capodichino: attesa per la firma con il Napoli

Antonio Conte è arrivato a Napoli. L'ex ct della Nazionale è arrivato in città dove - verosimilmente - incontrerà la dirigenza azzurra. Possibile, quindi, che in giornata arrivi la tanto attesa ufficialità del suo ingaggio. Per Conte sarebbe pronto un contratto di tre anni da 6.5 milioni a stagione, più due bonus in caso di qualificazione alla Champions League e un premio Scudetto che ammonta a circa un milione di euro.

L'ex allenatore di Juve e Inter e, quindi, pronto a tornare in Serie A. Nel suo staff dovrebbero esserci il fratello Gianluca Conte, il vice Cristian Stellini, il preparatore atletico Costantino Coratti, Lele Oriali e la "new entry" Elvis Abbruscato. L'obiettivo è uno: rilanciare il Napoli dopo la deludente stagione appena conclusa. Per farlo - oltre ad importanti interventi sul mercato - il tecnico salentino chiederà a Giovanni Manna di lavorare al rinnovo del contratto di Kvaratskhelia, il cui nome - però - negli ultimi giorni è stato accostato al Paris Saint Germain.