Napoli Primavera: esordio in Serie A per Cioffi, arrivano due rinforzi dal mercato

Oltre che per il roboante e rotondo risultato, Napoli-Fiorentina verrà ricordata anche per l'esordio in Serie A di Antonio Cioffi. L'attaccante della Primavera azzurra ha fatto il suo ingresso in campo al 79' del match sostituendo il capitano Lorenzo Insigne, con il quale condivide il ruolo, quello di esterno sinistro d'attacco.

Nato a Maddaloni, in provincia di Caserta, il 19 dicembre 2002, Cioffi ha compiuto 18 anni proprio un mese fa. In questa stagione, prima dello stop dei campionati giovanili, il promettente attaccante azzurro aveva collezionato tre presenze ed un gol tra campionato Primavera e coppa.

“Cioffi sta con noi dal 2013, i meriti del suo esordio in serie A vanno divisi con tutti coloro che hanno dato il giusto contributo alla crescita di Antonio. Tutti i giorni siamo sui campi con tanta passione. Spesso parliamo con i ragazzi della Primavera che si allenano con la prima squadra e riscontriamo una loro crescita. Mister Gattuso tratta tutti allo stesso modo. Per i ragazzi è un vantaggio, poi c’è il discorso umano: Ghoulam, Koulibaly ed Insigne che li incitano sempre. Antonio Cioffi mette tanta passione durante gli allenamenti. A livello mentale mi piace perché è centrato, è educato e rispettoso. La testa in prospettiva è importante, ha le possibilità di crescere e maturare e lo farà grazie alla sua umiltà”. Così il responsabile del settore giovanile del Napoli, Gianluca Grava, parlando di Cioffi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

I nuovi rinforzi per la Primavera azzurra

Intanto nei giorni scorsi per il tecnico Cascione sono arrivati due rinforzi dal mercato: si tratta del difensore Jonathan Spedalieri e dell'attaccante Vincenzo Furina.

Spedalieri, ex giovanili della Fiorentina, arriva dal Potenza Calcio: "Il Potenza Calcio Srl comunica di aver ceduto alla Società Sportiva Napoli, a titolo definitivo, il diciottenne difensore centrale Jonathan Spedalieri. La società, nella persona del Presidente Salvatore Caiata, ringrazia Jonathan per l’impegno profuso e la professionalità mostrata nei mesi trascorsi a Potenza, augurandogli di raggiungere i più alti traguardi sportivi nel prosieguo della sua carriera", si legge nel comunicato del club lucano.

Furina arriva, invece, in azzurro in prestito dal Catanzaro: "La società Us Catanzaro 1929 comunica di aver ceduto al Napoli l’attaccante classe 2002 Vincenzo Furina, con la formula del prestito secco fino a fine stagione", comunica la società calabrese.