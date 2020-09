Napoli, con il Parma si gioca alle 12,30. La sfida contro la Juve di domenica sera

La Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e posticipi per le prime quattro giornate del massimo campionato. Per il Napoli esordio a Parma alle 12,30 di domenica 20 settembre. Con la Juve, invece, si giocherà in posticipo domenicale alle 20,45.

Queste nel dettaglio le gare che interessano gli azzurri dalla 1° alla 4° giornata:

Domenica 20 settembre ore 12,30 Parma-Napoli (Dazn)

Domenica 27 settembre ore 15,00 Napoli-Genoa (Sky)

Domenica 4 ottobre ore 20,45 Juventus-Napoli (Sky)

Sabato 17 ottobre ore 15,00 Napoli-Atalanta (Sky)