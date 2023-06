Anguissa su Spalletti: "I suoi discorsi motivazionali fanno venire i brividi. Si interessava anche della mia famiglia"

Frank Zambo Anguissa non dimentica Luciano Spalletti. Nel Napoli è iniziata la nuova era Garcia, ma il centrocampista camerunense, in una lunga intervista rilasciata a The Athletic, ha voluto ricordare lo splendido lavoro fatto dal tecnico dello scudetto, ringraziandolo.

"Mi piace l'uomo prima ancora che l'allenatore. Mi ha completato. Ascoltava molto i calciatori, si interessava anche della mia famiglia, se andasse tutto bene. Ti incoraggiava, rassicurava. I suoi discorsi motivazionali facevano venire i brividi", ha svelato il centrocampista azzurro.

Un elogio anche al compagno di squadra Victor Osimhen: "Aveva previsto lo scudetto in estate. Sono contento abbia fatto tutti quei gol, è un amico".