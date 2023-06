Anguissa: "Sono triste perchè con Spalletti perdiamo un grande uomo, ma dobbiamo rispettare la sua decisione"

Il centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa ha rilasciato una lunga intervista al noto quotidiano sportivo spagnolo "Marca". Si parte dalla straordinaria stagione culminata con la conquista dello scudetto: " Sono molto contento. Ma ero più contento per i tifosi, e per il club, perché meritavano di vincerlo. La scorsa stagione eravamo vicini a vincere questo trofeo e non l'abbiamo fatto. La verità è che è stato incredibile. L'anno scorso ci siamo andati vicini, in questa stagione abbiamo solo spinto un po' e siamo arrivati ??dove volevamo arrivare. I tifosi non ci lasciano mai. Ci danno molto supporto. E sono felice anche per me stesso, perché la mia famiglia, mia moglie, i miei figli e tutti i camerunesi mi hanno sostenuto e mi hanno dato la possibilità di realizzare il mio sogno".

I festeggiamenti per lo scudetto

"E' stato pazzesco, assolutamente stupefacente. I tifosi ci hanno dato troppo amore. Qui vivono per il calcio e quando puoi far loro un regalo è fantastico. Per questo ero felice per loro, perché se lo meritano".

L'addio di Spalletti

"Spalletti è una brava persona. Il suo carattere, come si prendeva cura dei suoi giocatori, com'era, come parlava... Se lui e la società hanno deciso di interrompere questa avventura, è stato consensuale e dobbiamo rispettare la decisione, perché nessuno sa cosa sta succedendo. Rispettiamo Spaletti perché quello che ha fatto è incredibile. E sono triste. Sono triste perché perdiamo un grande, grande, grande uomo. Non sto parlando dell'allenatore. Parlo sotto il profilo umano".

Il nuovo allenatore

"Non parlo di voci, deciderà la società cosa è meglio per la squadra. Il mio lavoro è giocare, dare il massimo in campo. Non ho altra scelta. Non ho niente da dire perché non decido io l'allenatore. Quindi, anche se sarà spagnolo o italiano, non mi interessa perché il mio compito è dare il massimo per la squadra. Il mio lavoro non è trovare un allenatore, il mio lavoro è giocare in campo".

La Champions

"Occasione persa in Champions? Eravamo arrabbiati, furiosi e tristi, perché vedevamo l'opportunità di giocare la finale . Ci dispiace un po' perché abbiamo visto che potevamo fare di più, anche se non voglio pensare al passato, voglio solo prenderla positivamente. Forse la finale della prossima stagione, dobbiamo pensare che possiamo migliorare e anche fare la storia in Champions League, perché quest'anno ci siamo arrivati a centimetri di distanza".

Il futuro