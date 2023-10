Napoli, arriva l'esito degli esami per Anguissa: c'è una lesione

Piove sul bagnato per Rudi Garcia alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno. Frank Zambo Anguissa, che si era infortunato durante il primo tempo del match contro la Fiorentina, si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Il centrocampista ha svolto terapie.

Buone notizie, invece, da Rrahmani, che ha lavorato in gruppo. Juan Jesus ha svolto la prima parte di allenamento con il gruppo e di seguito lavoro personalizzato. Allenamento personalizzato anche per Gollini. Assente Politano per uno stato influenzale.