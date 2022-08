Il Napoli saluta Petagna con i suoi goal in maglia azzurra (VIDEO)

Andrea Petagna al Monza. Il Napoli lo celebra pubblicando su Instagram un video con i suoi goal in maglia azzurra. Sono nove reti in 54 partite. Non tanti, ma quasi tutti pesantissimi. Sono i numeri di Andrea Petagna in maglia azzurra. In due anni di Napoli, il centravanti è sempre stato riserva, eccezion fatta nelle settimane in cui sia Osimhen che Mertens erano fermi ai box.

Acquistato dalla Spal nel 2020, dove aveva segnato 29 reti in due stagioni, Petagna custodiva forse altre speranze per la sua avventura all'ombra del Vesuvio. Ambiva, forse, quel salto di qualità da bomber di periferia ad attaccante da grande squadra, con una finestra, magari, anche sulla Nazionale che non abbonda certo di numeri 9.

Eppure, nonostante le reti siano solo 9, bisogna considerare che le 54 presenze del gigante triestino sono per lo più da subentrato e che proprio lui è riuscito a sbloccare partite assai complicate che si avviavano verso deludenti pareggi. Sua la rete decisiva per la vittoria per 1-2 contro il Benevento nell'ottobre 2020. Nella prima stagione, ha siglato il gol-vittoria anche con la Sampdoria e con l'Empoli (in Coppa Italia).

All'inizio della stagione 2021-2022 sembrava sul punto di essere ceduto, ma il suo goal contro il Genoa (2-11), che regalò i 3 punti al Napoli, portò Spalletti e la società a confermarlo. Memorabile la rete-partita contro la Samp, siglata in semirovesciata il 9 gennaio 2022.

Petagna al Monza cercherà continuità e i goal per la salvezza dei brianzoli.