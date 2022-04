Careca ricorda lo storico massaggiatore del Napoli: "Un altro pezzo di quella meravigliosa famiglia è volato in cielo"

Antonio Careca ricorda Andrea Di Meo, lo storico massaggiatore del Napoli scomparso nelle scorse ore. L'ex attaccante azzurro ha voluto dedicare un commosso messaggio sui social ad una figura di riferimento nello spogliatoio partenopeo negli anni d'oro dell'era Maradoniana.

"Caro amico Di Meo (cosi mi piaceva chiamarti) anche tu purtroppo hai lasciato questa terra ed un altro pezzo di quella meravigliosa famiglia Napoli è volato in cielo. Mi resterá per sempre indelebile nella mia mente il tuo sorriso che regalavi e la tranquillità prima di ogni partita. Porterò sempre con me quando preparavi 'o panin cá muzzarell' che mangiavamo con una bella birra al Centro Paradiso di Soccavo. Ciao Di Meo... ci mancherai amico mio!", il ricordo di Careca.

Anche il Napoli ha ricordato Di Meo sul proprio profilo Twitter: "La SSC Napoli esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Andrea Di Meo, storico massaggiatore del club azzurro".