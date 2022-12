Ancelotti: "Mi auguro che il Napoli possa vincere lo scudetto. Esperienza in azzurro per me positiva"

"Mi auguro che una piazza come Napoli possa finalmente riuscire a vincere lo scudetto. Il vantaggio è importante, però la stagione è lunga". Così Carlo Ancelotti, nel corso di un'intervista rilasciata a Sportmediaset, ha parlato della lotta scudetto in Italia.

Il tecnico del Real Madrid è tornato a parlare del suo periodo all'ombra del Vesuvio: "L'esperienza di Napoli è stata per me positiva. Volevo tornare in Italia, l'ho fatto in una piazza calda. Credo che alla fine dei conti le cose siano andate non perfettamente, ma dal mio punto di vista sono andate bene".