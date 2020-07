Ancelotti: "Napoli esperienza positiva. Lozano per me resta un ottimo attaccante"

Carlo Ancelotti ha rilasciato una lunga intervista alla trasmissione di Radio Rai "Radio Anch'io": "La mia esperienza al Napoli? Per qualcuno è stata positiva, per qualcun altro negativa. Per quanto mi riguarda, per me Napoli è stata un'esperienza positiva. Il secondo anno abbiamo avuto qualche problema in più, anche se non bisogna dimenticare che nonostante le difficoltà la squadra è riuscita a passare i gironi di Champions. Mi è molto piaciuto tornare in italia dopo 9 anni al'estero, come non posso nascondere che mi trovo molto bene all'Everton".

"Lozano per me rimane un ottimo attaccante. Bisogna considerare l'adattamento al primo anno e secondo me nel secondo anno riuscirà a mostrare tutte le sue qualità. Sfida con il Barcellona? Dobbiamo considerare che si gioca in un ambiente diverso, un calcio diverso. Tutto è possibile. Il Barcellona ha avuto molti problemi. Il Napoli se la può giocare. La Champions non parte con una squadra favorita. La situazione è molto incerta", ha aggiunto l'ex tecnico azzurro.