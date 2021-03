Ancelotti su Gattuso: "Non ha la mia esperienza, ma ha le conoscenze per risolvere tutti i problemi"

L'ex tecnico del Napoli Carlo Ancelotti, in una lunga intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato dei suoi allievi, tra cui l'attuale allenatore azzurro Gennaro Gattuso: "Io seguo tutti i giocatori che ho avuto. Non so se fortunatamente o sfortunatamente, tanti sono diventati allenatori, da Pirlo a Gattuso, da Nesta a Pippo Inzaghi, e di tutti loro sono tifoso. Hanno scelto questa attività che inevitabilmente porta a critiche, ma loro lo sanno meglio di me. Sono stati criticati da calciatori, saranno criticati da allenatori: questo fa parte del nostro mondo".

"Se dovessi dare un consiglio a Gattuso o Pirlo in questo momento? Non hanno l'esperienza che ho io, su questo non ci sono dubbi, ma solo perché sono più giovani di me. Quindi non è una cosa negativa, al contrario è una cosa positiva perché significa che hanno meno anni di me. Ma hanno tutte le conoscenze per risolvere tutti i problemi che incontreranno", ha aggiunto il tecnico dell'Everton.