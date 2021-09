Ancelotti: “Al Napoli era arrivato il momento di separarsi”

"Il Napoli quest'anno è una squadra competitiva come lo è stata negli scorsi anni, se può vincere non lo so ma di certo può competere". Fotografa così il cammino degli azzurri in Serie A l'ex allenatore dei partenopei, oggi alla guida del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ai microfoni di 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1. "A Napoli mi sono trovato molto bene, ho tante partite addosso e conosco come funziona: credo sia finita nel modo giusto perché quando non c'è sintonia tra allenatore e società è giusto separarsi. La 'convivenza' Spalletti-De Laurentiis? Sono persone oneste, si può discutere ma alla fine si va d'accordo. Io sono andato molto d'accordo con De Laurentiis, ho avuto l'occasione di conoscere una piazza come Napoli e questo mi ha reso contento", conclude.