Champions League, ci sarà un po' di Napoli nelle semifinali

Ci sarà anche un po' di Napoli nelle semifinali di Champions League 2021-2022. Gli ex azzurri Carlo Ancelotti e Raul Albiol, infatti, con le loro rispettive squadre, hanno raggiunto il prestigiosissimo traguardo e avranno la possibilità di giocarsi una fetta importante di chance per aggiudicarsi il prestigiosissimo trofeo europeo.

Partita spettacolare quella del Real Madrid del tecnico emiliano contro il Chelsea di un altro ex partenopeo Jorginho. Alla fine sono passati gli spagnoli pur perdendo per 2-3 nei tempi supplementari, dopo aver vinto a Londra all'andata per 3-1. Traguardo storico per Ancelotti: per lui si tratta, infatti, dell'ottava semifinale di Champions League, al pari di Guardiola e Mourinho.

Grande impresa quella centrata dal Villarreal di Raul Albiol. La squadra dell'ex difensore del Napoli ha eliminato il Bayern Monaco pareggiando per 1-1 in Germania dopo la vittoria per 2-1 in Spagna. Un altro grande successo europeo per Unai Emery dopo la vittoria in Europa League nel 2021.