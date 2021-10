Ammutinamento, il Napoli contro Allan: alla prima udienza dell'arbitrato testimoni anche Ancelotti e Giuntoli

Un tempismo non perfetto, che si spera non turbi la serenità di un Napoli sì primo in classifica ma pur sempre col capitano Lorenzo Insigne in scadenza di contratto: si è finalmente tenuta la prima udienza sulla vicenda ammutinamento, che vede scontrarsi l'ex centrocampista azzurro Allan e la società di De Laurentiis.

Il Napoli chiede il 50% di una mensilità per Allan, la sanzione più alta di tutto lo spogliatoio insieme a quella di Insigne, ovvero oltre 80mila euro netti. Il calciatore sostiene che fosse infortunato quel 5 novembre del 2019, e che non dovesse quindi sottostare al diktat del ritiro imposto dal club.

Il presidente del collegio, l' avvocato Arturo Frojo – coadiuvato da Bruno Piacci per il Napoli e Roberto Ninno per il calciatore – ha ascoltato diversi testimoni di parte. Per il club hanno deposto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e il suo vice Giuseppe Pompilio, mentre per il brasiliano Carlo Ancelotti (in videoconferenza da Madrid) e l’allora preparatore degli azzurri Luca Guerra.

Lorenzo Insigne, che era stato chiamato come testimone da Allan, non ha partecipato all’udienza così come Lozano e Maksimovic. I tre hanno giustificato al collegio arbitrale la mancata partecipazione.

La sentenza per Allan dovrebbe arrivare a fine novembre. La difesa punta sul referto medico del dottor Canonico, mentre il Napoli sottolinea la regolare convocazione di Allan il quale pur non essendo neanche in panchina avrebbe dovuto rispettare gli stessi impegni dei compagni, con l'aggravante di presunte offese da lui rivolte, negli spogliatoi, al vicepresidente Edo De Laurentiis.

Intanto emergono particolari ulteriori sulla vicenda ammutinamento. Sono 24 le richieste di sanzioni per i calciatori di quella che era la rosa del Napoli del tempo. Sono esenti Milik, che trattò la cosa al suo addio, nonché Mertens e Zielinski che hanno chiuso la vicenda al momento del rinnovo del rispettivo contratto.