Entrambe le gare saranno visibili su Dazn, incluse nell’abbonamento alla piattaforma, e saranno disponibili anche in modalità pay per view a € 9.99 a gara sulla piattaforma satellitare di Sky dall’Italia.

Napoli, le gare amichevoli in Turchia saranno visibili su Dazn per gli abbonati e in pay per view su Sky