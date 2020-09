Calcio Napoli, l'ultima amichevole pre campionato sarà a Lisbona

Ancora un'amichevole per il Napoli di Gennaro Gattuso che si appresta (domenica 20 settembre ore 12:30) al debutto in campionato, a Parma. Gli azzurri dovranno giocare venerdì 11 settembre, alle 18:00 - come già stabilito - al San Paolo contro il Pescara. Seguirà poi un'altra amichevole, domenica 13 settembre alle 20:30, a Lisbona contro lo Sporting, formazione classificatasi quarta nella scorsa stagione in Portogallo, dietro Porto, Benfica e Braga. Sarà, con tutta probabilità, l'ultimo test prima della trasferta a Parma.

Entrambi i match, Pescara e Lisbona, saranno visibili in pay-per-view su Sky Sport. Napoli-Pescara costerà 5,99 euro; Sporting Lisbona-Napoli costerà 9,99 euro.