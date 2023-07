Napoli, le amichevoli a Castel di Sangro visibili in pay per view: il costo

In occasione del ritiro di Castel di Sangro, in programma dal 28 luglio al 12 agosto, il Napoli sarà impegnato in quattro amichevoli internazionali, tutte allo stadio Teofilo Patini.

Questo il calendario:

Sabato 29 luglio alle ore 18:30 Napoli-Hatayspor

Mercoledì 2 agosto alle ore 18:30 Napoli-Girona

Domenica 6 agosto alle ore 18:30 Napoli-Augsburg

Venerdì 11 agosto alle ore 18:30 Napoli-Apollon Limassol.

Tutte e quattro le gare saranno trasmesse sulla piattaforma satellitare di SKY in modalità pay per view, al costo di 9,99 euro a partita.