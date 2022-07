Napoli, quattro le amichevoli internazionali: saranno visibili in pay per view su Sky

Il Napoli ha annunciato il calendario delle amichevoli che saranno disputate nel corso della seconda parte del ritiro estivo a Castel di Sangro allo stadio Teofilo Patini.

La prima amichevole è in programma per mercoledì 27 luglio alle ore 20.30 contro l'Adana Demirspor Kulübü, club della Süper Lig turca, allenato da Vincenzo Montella.

Il secondo test è in calendario domenica 31 luglio alle ore 20.30 contro il Mallorca. Terzo appuntamento in programma mercoledì 3 agosto alle ore 20.30 contro il Girona.

Quarto match sarà quello di chiusura della fase di ritiro in programma sabato 6 agosto alle ore 20.30 contro l'Espanyol.

Le informazioni relative alla vendita dei biglietti per le amichevoli in programma verranno comunicate nei prossimi giorni sui canali ufficiali del Napoli.

Le amichevoli in pay per view

Le quattro amichevoli in programma a Castel di Sangro saranno disponibili in modalità pay per view a € 9.99 a gara sulla piattaforma satellitare di SKY dall’Italia e allo stesso prezzo il match sarà attivabile su ulteriori piattaforme digitali che saranno comunicate nei prossimi giorni.