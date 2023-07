Quattro amichevoli internazionali per il Napoli a Castel di Sangro

Quattro le amichevoli di avvicinamento del Napoli all'inizio di stagione che saranno disputate a Castel di Sangro, in Abruzzo, seconda sede del ritiro estivo dal 28 luglio al 12 agosto. Il club ha ufficializzato oggi che la squadra di Garcia sarà impegnata in quattro test di livello internazionale, tutte in scena allo stadio Teofilo Patini.

Si comincia sabato 29 luglio con Napoli contro il club della serie A turca Hatayspor, poi il 2 agosto si gioca contro il Girona della Liga spagnola. Domenica 6 Agosto in Abruzzo si giocherà contro l'Augsburg della Bundesliga, mentre venerdì 11 agosto si chiude con la partita contro l'Apollon Limassol. Tutti i match si giocheranno alle 18.30. Il Napoli tornerà poi in Campania per preparare l'avvio della stagione ufficiale con la prima di campionato in programma il 19 agosto in casa del Frosinone.