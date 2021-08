Napoli-Pescara si gioca: ultima amichevole per gli azzurri

Si giocherà sabato 14 agosto alle 17.30, di fronte di saranno Napoli e Pescara. Per gli azzurri si tratta dell'ultimo test precampionato prima del debutto in campionato contro il Venezia, previsto per il 22 agosto. Il match, che si terrà allo stadio Patini di Castel di Sangro, era stato messo in dubbio per motivi di ordine pubblico, poi è stata la società partenopea a ufficializzare l'impegno attraverso i canali social.

E' un Napoli con tanti dubbi quello che si appresta ad affrontare gli abruzzesi. Quello che toglie il sonno è il destino di Lorenzo Insigne che, guarda caso, proprio tra le fila del Pescara di Zeman si fece conoscere da tutta Italia. Il Magnifico è in scadenza di contratto e nelle ultime 24 ore si è parlato insistentemente dell'interesse dell'Inter. E' lontano, se non lontanissimo, l'accordo per il rinnovo con il Napoli, ma non è da escludere che Lorenzo decida di restare per riparlarne, eventualmente, a stagione in corso.

Ma quello del capitano non è l'unico cruccio per Luciano Spalletti, che si ritrova con una squadra incompleta. Con l'addio di Luperto, destinato all'Empoli, manca un quarto centrale di difesa, come dimostra il fatto che in partitella, vista l'assenza di Manolas, è stato chiesto al terzo portiere Idasiak di giocare in difesa. Non è da escludere che il reparto resti così, ipotizzando Di Lorenzo al centro in caso di necessità e la conferma del giovane Zanoli in rosa.

Così come resta un enorme punto interrogativo sulla corsia mancina, dove al momento si può contare sul solo Mario Rui. Mentre Ghoulam prosegue il recupero dall'infortunio sono già diversi i nomi accostati al Napoli per il ruolo di terzino sinistro, a partire da Emerson Palmieri, ma nessuno appare vicino a vestire la maglia azzurra.

Manca anche un uomo a centrocampo, visto che non è stato sostituito Bakayoko, rientrato al Chelsea dopo il prestito secco. Come se non bastasse, il Psg è tornato alla carica per Koulibaly, anche se per ora l'offerta non soddisferebbe De Laurentiis. Il Napoli non ha soldi in cassa e non ha intenzione di spendere senza cessioni. Motivo per cui anche chi va via, per ora, non sarà sostituito.