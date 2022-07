Amichevole a pagamento, al Napoli 16mila euro. Auriemma: "Da ADL atteggiamenti da commerciante"

Un mezzo pasticcio. La decisione del Napoli di mettere in vendita la visione dell'amichevole di ieri contro l'Adana Demirspor sui canali social del club azzurro (costava 9.99 euro) non si è rivelata delle più felici. Per le proteste dei tifosi azzurri, dei fan esteri del Napoli, di qualche giornalista georgiano - interessato per il pupillo nazionale Kvaratskhelia - che poi ha diffuso il link della tv turca che trasmetteva il match in chiaro.

Il volto noto del giornalismo sportivo partenopeo Raffaele Auriemma ha duramente criticato, nel corso della sua trasmissione "Si gonfia la rete" su Radio Marte, la mossa del club di De Laurentiis."Hai venduto il pacchetto a Sky? Basta. Perché - ha sottolineato - devi farla vedere pure tu su Facebook allo stesso prezzo? Il tifoso del Napoli che aveva visto gratis le gare di Dimaro, mi chiedo, perché deve pagare 10 euro adesso? Non la devi fare una cosa del genere. Quando avrai la possibilità di trasmettere da solo ci penserai". Auriemma ha poi aggiunto: "È mortificante: un club come il Napoli, con 60 milioni di tifosi nel mondo, non può fare 1.650 visualizzazioni su Facebook. A 10 euro l'una, hai guadagnato 16mila e 500 euro. Basta con questi atteggiamenti da commerciante che vuole vendere fino all'ultimo grammo di mozzarella...Questo è il momento di dare, non di prendere".

"Caro presidente - ha aggiunto e concluso il giornalista - la gente si sta allontanando; e, se la perdi, perderai anche il potere contrattuale guadagnato in Lega Calcio. Regala, fai il filantropo... Non devi prendere sempre. Non devi vedere il tifoso come qualcosa da spremere fino all'ultima goccia".