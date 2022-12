Nazionale, Mancini convoca Ambrosino per uno stage

Dopo il primo gol ufficiale siglato tra i professionisti nei giorni scorsi, arriva un'altra bella soddisfazione per Giuseppe Ambrosino. L'attaccante di proprietà del Napoli, attualmente in prestito al Como, è infatti stato convocato da Roberto Mancini per uno stage a Coverciano insieme ad altri giovani di interesse nazionale.

Ambrosino farà parte del primo gruppo di calciatori che si ritroverà presso la cittadella azzurra nella giornata di martedì. Non ci sarà, invece, un altro calciatore di proprietà del Napoli, il centrocampista del Bari Michael Folorunsho, che non potrà rispondere alla convocazione del ct causa infortunio.