Ipotesi Amazon quarto sponsor del Napoli, arriva la smentita del club azzurro

Amazon non sarà tra gli sponsor del Napoli nella prossima stagione. L'indiscrezione circolata nelle ultime ore, è stata smentita con un comunicato ufficiale dal club partenopeo.

"Il Calcio Napoli smentisce la notizia uscita su più quotidiani di aver sottoscritto un accordo con Amazon come quarto sponsor di maglia. Con Amazon il Calcio Napoli sta negoziando, come di consueto, il rapporto di vendita prodotto sui loro store", spiega in una nota la società azzurra.