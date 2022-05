Calciomercato Napoli - Torna di moda il nome di Almiron: può lasciare il Newcastle

Torna di moda il nome di Miguel Almiron per il Napoli. Il centrocampista offensivo paraguaiano potrebbe lasciare il Newcastle in estate ed il club partenopeo sarebbe tra quelli interessati alle prestazioni del 28enne.

A riferirlo è il giornalista paraguaiano di Nbc Sport Roberto Rojas, che scrive su Twitter: " Fonti mi dicono che Miguel Almiron è molto stimato da Eddie Howe e dal Newcastle, ma vorrebbe anche rivestire un ruolo importante nel club la prossima stagione. Everton, Fulham, Siviglia e Napoli sono tra i club interessati al nazionale del Paraguay in caso di necessità di trasferimento".

Sources tell me that Miguel Almiron is highly praised by Eddie Howe & the #NUFC brass but would also like to play a huge part at the club next season.



Everton, Fulham, Sevilla & Napoli are among the clubs interested in the Paraguay international should a transfer be needed.