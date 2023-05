Panchina Napoli: ci sono due spagnoli, un Italiano e un brasiliano...

In attesa di comunicazioni ufficiali della società sul futuro di Spalletti (e c'è ancora chi spera in un, a questo punto, clamoroso colpo di scena con la permanenza del tecnico all'ombra del Vesuvio), impazza il toto-allenatore per il possibile successore del tecnico toscano sulla panchina del Napoli in caso di addio.

Decine sono oramai i nomi circolati negli ultimi giorni, tanto che quasi non si contano più. Il borsino attuale, però, al netto di sogni difficilmente realizzabili ed incompatibilità tattica con l'attuale impianto tecnico-tattico, consente di effettuare una prima scrematura alla lunga lista di trainer.

Ecco che allora, salvo sorprese che con De Laurentiis possono essere sempre in agguato, dalla selezione restano Luis Enrique, Vincenzo Italiano, Rafa Benitez e Thiago Motta.

L'ex ct della Spagna ha un ingaggio alto e alcune pretendenti in giro per l'Europa, ma il patron azzurro non è nuovo a 'coup de théâtre'. Un allenatore pronto all'uso e perfetto per dare continuità al lavoro di Spalletti sarebbe Vincenzo Italiano, del quale De Laurentiis non ha nascosto di essere un estimatore. Il reale ostacolo al suo approdo in azzurro, però, si chiama Rocco Commisso: non sarà facile, infatti, che il presidente della Fiorentina lasci libero il suo tecnico, con ancora un anno di contratto, dopo due finali di coppa e con un percorso in crescita.

Per Rafa Benitez, invece, si tratterebbe di un ritorno. Lo spagnolo conosce bene la piazza, lo stesso De Laurentiis e assicurerebbe al club quella dimensione internazionale che lui stesso 10 anni fa ha iniziato ad ampliare in maniera netta. Benitez, inoltre, con il possibile addio di Giuntoli, potrebbe anche avere un peso importante sul mercato, magari in collaborazione con il duo Micheli-Mantovani che già ben conosce.

Un'alternativa da tenere in considerazione è Thiago Motta: dopo l'esperienza con l'under 19 del Psg, con il Genoa e soprattutto dopo le due buone stagioni alla guida di Spezia e Bologna, il tecnico italo-brasiliano potrebbe essere pronto al salto in una 'big', magari sfruttando la sua esperienza da calciatore in top club come Barcellona, Atletico Madrid, Inter e Paris Saint Germain.