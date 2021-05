Napoli, De Laurentiis stringe il cerchio: "Vogliamo un italiano, abbiamo tante opportunità"

Il presidente azzurro esclude candidati stranieri per la panchina

Nuove dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sulla questione allenatore del Napoli all'emittente portoghese Rpt.

Il patron azzurro ha stretto ulteriormente il cerchio, escludendo candidature straniere per la panchina partenopea: "Non ho mai negoziato con Sergio Conceicao. È un buon allenatore, ma non rientra nella mia lista. Vogliamo un italiano, abbiamo tante opportunità. Decidermo entro 20 giorni".