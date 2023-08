Salta l'allenamento congiunto Napoli-Castel di Sangro: il sindaco chiarisce dopo lo sfogo del presidente giallorosso

E' saltato l'allenamento congiunto tra il Napoli e la squadra locale del Castel di Sangro, che milita nel campionato di Eccellenza, previsto per il pomeriggio di martedì allo stadio Teofilo Patini.

Il presidente del club abruzzese, Andrea Di Tora, ha esternato il suo dispiacere in un post Facebook con uno sfogo che ha suscitato alcune polemiche. Il numero uno del club giallorosso ha parlato addirittura di un trattamento "da cani", rivolgendo alcune frecciate anche al sindaco Angelo Caruso.

Proprio il primo cittadino del comune abruzzese, parlando ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione "Tutti in ritiro", ha chiarito l'accaduto: "L'allenamento congiunto tra il Napoli ed il Castel di Sangro è saltato perchè gli azzurri avevano diversi indisponibili. C'era la disponibilità del club partenopeo a farlo, come è avvenuto negli anni precedenti e c'era anche la disponibilità a far posare insieme le due squadre per le foto. Purtroppo, poi, è subentrata questa problematica e non c'è stata la possibilità di farlo. Le parole del presidente del Castel di Sangro? Non c'era motivo di arrabbiarsi. Anche sulla questione dell'amichevole: a Dimaro viene fatta con la squadra locale perchè si è all'inizio della preparazione. Qui, invece, non si capisce che a Castel di Sangro il Napoli disputa quattro amichevoli internazionali contro squadre di Serie A".