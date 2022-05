Allenamenti a porte aperte per i tifosi al Maradona nel corso dell'anno: l'idea di De Laurentiis

Allenamenti infrasettimanali allo stadio Maradona a porte aperte per i tifosi nel corso della stagione. Questa l'ipotesi avanzata da Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa di presentazione a Palazzo Petrucci del ritiro estivo in Abruzzo.

"Io pregherò il mister, in tutte le settimane in cui si giocherà una sola partita e non due, durante la stagione, per organizzare un allenamento a porte aperte al Maradona per i tifosi, sempre che si comportino in maniera corretta e adeguata", ha spiegato il patron azzurro.

"Sono d'accordo sugli allenamenti a porte aperte. Il contatto con la passione pure che hanno i napoletani per la squadra è importante", la risposta di Luciano Spalletti.