Napoli, ripresi gli allenamenti a Castel Volturno in vista del test con il Bayern

Dopo il ritiro a Dimaro Folgarida, il Napoli ha ripreso la preparazione all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno.

Gli azzurri, dopo qualche giorno di riposo, si sono ritrovati agli ordini di Spalletti per preparare il primo test internazionale in programma sabato 31 luglio contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena (calcio d'inizio alle ore 16.30).

Ghoulam, come da programma, ha proseguito la propria tabella personalizzata svolgendo prima parte del lavoro in palestra e seconda parte in campo.

Diego Demme, accompagnato dal Responsabile Sanitario azzurro Raffaele Canonico, è stato sottoposto a Roma, presso Villa Stuart, ad un intervento chirurgico effettuato dal professor Mariani per la rottura/avulsione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

L’intervento - rende noto il Napoli sul proprio sito ufficiale - è perfettamente riuscito. Il giocatore osserverà un periodo di 7-10 giorni di riposo e poi comincerà la riabilitazione.