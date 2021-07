Il Napoli saluta Dimaro: mercoledì la ripresa a Castel Volturno

Ultimo allenamento in Val di Sole per gli azzurri di Spalletti

Ultimo allenamento per il Napoli nel ritiro di Dimaro. La squadra, dopo una prima fase di attivazione in palestra, si è spostata in campo dove ha svolto corsa ed esercizi di mobilità articolare e progressione in linea.

Manolas, Malcuit e Zielinski - rende noto il club partenopeo sul proprio sito ufficiale - hanno svolto lavoro di potenza aerobica supplementare. Petagna, Elmas e Osimhen, invece, hanno svolto lavoro personalizzato.

Il gruppo azzurro riprenderà gli allenamenti mercoledì 28 luglio presso il Konami Training Center di Castel Volturno, in preparazione dell'amichevole in Germania contro il Bayern Monaco in programma sabato prossimo.