CASTEL DI SANGRO - Mario Rui torna in gruppo, lombalgia per Fabian Ruiz

Terzo giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente lavoro di possesso palla e giochi di posizionamento tattico. Chiusura con mini torneo con 4 squadre a campo ridotto.

Mario Rui ha svolto l'intera seduta in gruppo. Fabian Ruiz ha lasciato il campo anzitempo per una leggera lombalgia, come riferisce il sito ufficiale del club azzurro.