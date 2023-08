Napoli, entusiasmo straripante a Castel di Sangro: ampliata la capienza del Patini | VIDEO

L'abbraccio dei tifosi per gli azzurri in Abruzzo

Entusiasmo straripante a Castel di Sangro per il ritiro del Napoli. Tantissime le persone in fila all'esterno del Teofilo Patini in attesa dell'apertura dei cancelli per l'allenamento pomeridiano degli azzurri.

La capienza dello stadio, dopo l'incontenibile bagno di folla del weekend, è stata ampliata fino a 7500 posti, tanto che nuove scorte di biglietti sono state messe in vendita per le amichevoli internazionali che la squadra partenopea sosterrà in Abruzzo nei prossimi giorni.

(Video Stefano Massa)